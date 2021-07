Allevamento di Trecastelli, riunione in Regione: un bando per accogliere i cani

TRECASTELLI – Un bando di gara a interesse pubblico per accogliere i cani dell’allevamento ItShow Kennel di Trecastelli, perché decongestionare la struttura è l’unica soluzione urgente da adottare per salvare i cuccioli dalla morte.

É la decisione presa al termine della riunione urgente in Regione di ieri pomeriggio, 21 giugno, a cui hanno partecipato gli assessori Stefano Aguzzi (Protezione civile), Filippo Saltamartini (Sanità), il dirigente della Protezione Civile regionale David Piccinini, il funzionario del servizio regionale Prevenzione Veterinaria, Paolo Pierucci e i rappresentanti delle diverse associazioni LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane e Associazione OIPA, LEIDAA Regione Marche, Enpa nazionale.

Proprio le associazioni animaliste dal momento del sequestro dell’allevamento da parte della Procura per maltrattamento di animali, non hanno mai smesso di dare il loro sostegno. L’obiettivo della riunione convocata in maniera straordinaria e urgente in Regione era fare il punto sulla grave situazione sanitaria e gestionale dell’allevamento ItShow Kennel di Trecastelli alla luce degli ultimi sviluppi che riguardano la struttura (posta sotto sequestro dalla Procura a inizio anno e colpita da diverse zoonosi) nonché da evidenti difficoltà nella gestione quotidiana di un numero elevato di cani.

L’assessore Stefano Aguzzi ha ricordato che non appena avuto conoscenza del problema ha messo a disposizione risorse economiche (oltre 500mila euro) e umane a sostegno del Comune di Trecastelli e ha garantito «la massima collaborazione della Regione e della Protezione civile in particolare, per la risoluzione di questo problema complesso». Investendo in massima parte la questione sanitaria a causa delle malattie che hanno colpito gli animali (Brucellosi canina e Parvovirus), Saltamartini ha illustrato la situazione informando i rappresentanti che giovedì scorso ha convocato una conferenza di servizi per affrontare l’organizzazione gestionale e avere il quadro preciso delle diverse competenze e responsabilità.

«C’è da parte della Regione – ha detto l’assessore Saltamartini – la massima disponibilità a collaborare con il Comune, con le Associazioni e naturalmente con l’Asur che ha già provveduto alle vaccinazioni degli animali. Ora il problema prioritario è il decongestionamento della struttura affidando ad altre strutture una quota di animali (attualmente sono 438 e se ne dovrebbero trasferire almeno 200 in altri territori). Per questo – ha proseguito – abbiamo già provveduto a fare una gara ad evidenza pubblica per individuare canili disponibili. Intanto siamo pronti a confrontarci periodicamente con le Associazioni per accogliere le migliori soluzioni possibili». Saltamartini ha anche rivolto un appello alla cittadinanza ad adottare questi cani in massima parte di piccola taglia che sono ormai sicuri sotto il profilo sanitario.