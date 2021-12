SENIGALLIA – Allerta in tutto il territorio senigalliese e nei comuni limitrofi per l’alto livello del fiume Misa che sta iniziando a esondare in alcuni punti dell’entroterra. Numerosi i messaggi di allertamento emessi dal Comune tra cui il più importante, quello di salire ai piani alti nella zona Bettolelle, dove l’acqua ha superato la soglia di allarme, mentre è in fase operativa l’evacuazione delle persone che risiedono nelle zone più a rischio esondazione.

L’ondata di maltempo annunciata sta creando problemi un po’ ovunque, tanto che i vigili del fuoco sono costantemente impegnati in tutta la provincia per rami e alberi sulle strade ma anche per alcuni allagamenti degli scantinati. E’ notizia di poco dopo le 8:30 di sabato 11 dicembre che in un terreno a Ostra il fiume sia fuoriuscito dall’alveo, mentre sempre a Ostra, in via Ghiretto, una macchina è rimasta bloccata nel pantano creato dalla fuoriuscita dell’acqua con una persona nell’abitacolo ma senza rischi per la sua incolumità. A Serra de’ Conti, viste le condizioni meteo particolarmente preoccupanti, si chiede a tutta la cittadinanza di limitare gli spostamenti e di uscire di casa per le attività strettamente necessarie.

Attivo il centro operativo comunale anche a Senigallia, dove il livello di allarme del fiume ha fatto scattare le procedure di informazione messaggistica alla popolazione. In attesa della piena del Misa, l’amministrazione comunale ha installato le paratie sul ponte Garibaldi e disposto la chiusura di Stradone Misa, mentre alle Bettolelle, Vallone, insomma nelle zone interne del senigalliese al confine con Casine di Ostra, l’appello è a salire ai piani alti. Anche i fossi si stanno riempiendo e la situazione continua ad essere costantemente monitorata dal Coc: da qui l’attivazione dell’evacuazione delle persone nelle zone a rischio. Disposta la chiusura anche del supermercato “Amico market”, delle attività del Centro Commerciale “Il Mulino”, degli uffici delle Poste centrali di Via Fratelli Bandiera. «Evitare di percorrere le strade lungo il fiume e, nelle zone interessate dall’emergenza, si raccomanda di non uscire se non strettamente necessario».

La Diocesi ha messo a disposizione dei locali al Seminario vescovile di via Cellini per quanti non dispongono di un piano rialzato in cui rifugiarsi: per chi ha ha difficoltà motorie è previsto anche accompagnamento presso lo stesso Seminario.

Notizia in aggiornamento