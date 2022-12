Allerta arancione, maltempo previsto sulle Marche per tutto sabato 10 dicembre

La protezione civile regionale ha emesso un avviso per criticità idraulica, idrogeologica, pioggia e temporali che interesseranno soprattutto la parte centro-settentrionale della regione

SENIGALLIA – Ancora un avviso di meteo avverso sulle Marche. A diramarlo ci ha pensato la Protezione Civile che ha parlato di criticità idraulica, idrogeologica, pioggia e temporali. La nuova allerta, stavolta di colore arancione, sarà valida per tutta la giornata di sabato 10 dicembre 2022.

La causa di questa nuova ondata di maltempo sarà l’arrivo di aria più fredda di provenienza atlantica, che porterà precipitazioni insistenti, in particolare nel settore centro settentrionale della regione, con rovesci localmente intensi.

Di fatto, il territorio delle province di Pesaro Urbino e di Ancona, in cui ricade il Comune di Senigallia, sarà interessato da piogge moderate per tutta la giornata. Per quanto riguarda invece le altre zone del fermano e ascolano, l’allerta è gialla, prevedendo un’ondata di maltempo meno intensa.

E’ questo il messaggio di allertamento n.54 per questo anno 2022 ancora da concludersi.