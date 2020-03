Allarme processionarie a Senigallia: avvistamenti in zona Saline e Vivere Verde

SENIGALLIA- Alcuni residenti e proprietari di cani hanno segnalato al centralino della Municipale ed a quello del Comune la presenza di processionarie in via dei Garofani. Le processionarie sono arrivate dal prato fino alla strada.

Incubo processionarie anche allo sgambatoio per cani del Vivere Verde. Già nei giorni scorsi, alcuni proprietari di cani che frequentano l’area aperta agli amici a quattro zampe, avevano segnalato la presenza di processionarie sia all’interno che all’esterno dello sgambatoio. A peggiorare la situazione è stato il vento dei giorni scorsi che ha ‘sparso’ le processionarie nel giardino adiacente, lo stesso frequentato dai proprietari di cani, ma anche da bambini. La notizia è stata diffusa sui social per evitare problemi ai cani che frequentano l’area. Diverse le chiamate verso il centralino dei vigili urbani per segnalare la situazione.

Il problema si ripresenta ogni anno con l’arrivo della primavera, preoccupati i proprietari di cani, in quanto le processionarie possono essere molto pericolose per gli amici a quattro zampe. La notizia è stata diffusa sui social.