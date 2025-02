Allacci e implementazioni: Edma Reti Gas investe su Senigallia

Annunciato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro in tre anni, tra le opere anche la congiunzione su strada del Filetto come atteso da decenni

SENIGALLIA – Nuove opere pubbliche verranno realizzate nella periferia di Senigallia per quanto riguarda le infrastrutture per il trasporto del metano. In particolare verrà interessata la frazione di Filetto, da tempo in attesa di un intervento che ha lasciato per anni alcune abitazioni fuori dalla fornitura di gas per uso domestico.

A darne notizia è l’amministrazione comunale di Senigallia, intervenuta insieme ai vertici territoriali di Edma Reti Gas, per fare un focus sugli investimenti sul territorio comunale. Nel corso di una conferenza stampa è stato annunciato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro in tre anni che riguarda solo la città di Senigallia, parte di un piano industriale triennale complessivo.

Tra le opere previste ci sono allacci, integrazioni e implementazioni per un generale miglioramento e sviluppo della rete del metano in varie zone della città, non solo nel centro abitato, anzi, soprattutto nelle frazioni.

Proprio le frazioni sono dunque la parte più interessante di questo piano che prevede per quanto riguarda la zona del Filetto e Bettolelle la chiusura di un anello, gergo tecnico per completare l’allaccio della zona all’infrastruttura esistente. I lavori, che inizieranno entro la fine del 2025, permetteranno per un investimento di 400 mila euro (importo specifico per il lavoro in questione) di allacciare finalmente alla rete cittadina una ventina di abitazioni su strada del Filetto che da decenni sono tagliate fuori.