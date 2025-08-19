Alla Rotonda a Mare la terza edizione del “Premio Donna Penelope di Senigallia”

SENIGALLIA – Bellezza, talento, passione, storie di vita straordinarie e sullo sfondo, la suggestione del mare. Sono questi gli ingredienti della terza edizione del “Premio Donna Penelope di Senigallia”, un evento che unisce eleganza, impegno civile e valorizzazione del talento femminile, in programma martedì 26 agosto alle ore 21 alla Rotonda a Mare. Una location d’eccezione accoglie la terza edizione della manifestazione, organizzata da Planet Communication con il patrocinio del Comune di Senigallia da un’idea dello scultore Gianni Guerra, autore della statua della Penelope – simbolo di amore, pazienza e dedizione – che da anni veglia sul lungomare della città come emblema della forza silenziosa e resiliente delle donne.

Sul palco, a guidare la serata, due volti noti del giornalismo televisivo: Tunde Stift e Filippo Roma, entrambi giornalisti e conduttori esperti, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storie autentiche, emozioni e riconoscimenti. «Il Premio Donna Penelope nasce per dare luce a donne che, nel silenzio o sotto i riflettori, si sono distinte per la dedizione con cui portano avanti la loro missione di vita – spiega Tunde Stift – verranno premiate donne in carriera, impegnate nel volontariato, nel mondo dello sport, ma anche figure meno note, spesso lontane dalla cronaca ma fondamentali nel tessuto sociale del territorio. La novità dell’edizione 2025 è l’attenzione particolare riservata quest’anno alle giovani donne emergenti, ragazze che, nonostante la giovane età, hanno già dimostrato carattere, determinazione e senso di responsabilità. Una scelta che vuole ispirare e rafforzare la cultura del riconoscimento anche tra le nuove generazioni». Il premio anche quest’anno ha avuto il patrocinio del Comune, «che ha scelto di supportare l’iniziativa con sensibilità e apertura, riconoscendo l’importanza di promuovere il valore delle donne in ogni ambito della società».

La serata sarà arricchita da momenti di spettacolo e bellezza, tra cui l’attesa elezione di Miss Penelope di Senigallia e la tappa locale del concorso di moda Miss Conero Fashion, curato e coordinato da Ancongrafica di Alessandro Nicoletti. Un progetto che, oltre a valorizzare estetica e portamento, sostiene anche importanti cause sociali: Miss Conero è da anni a fianco delle Patronesse dell’Ospedale Salesi, impegnate nel portare conforto ai bambini ricoverati. Ingresso è gratuito.