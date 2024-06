Senigallia, fine delle riprese per la serie tv Alex Bravo. Marco Bocci: «Entusiasmo contagioso»

Cast, regista, troupe e produzione stanno per lasciare la spiaggia di velluto ma hanno voluto ringraziare tutti per l'accoglienza calorosa e non invadente

SENIGALLIA – «Forse sono uno dei pochi umbri che non era mai stato qui. Ma se sono sopravvissuto a questa serie lo devo anche a Senigallia». È il commento, ironico ma affettuoso, con cui Marco Bocci, attore protagonista della serie Alex Bravo, poliziotto a modo suo, saluta la città che per sei mesi lo ha ospitato, assieme al cast e a tutto lo staff. Le riprese della serie tv che andrà in onda in autunno su Canale 5 e sulle reti Mediaset sono terminate proprio oggi, 28 giugno.

Sei mesi di duro lavoro, ma conditi da tanto entusiasmo e da una calda accoglienza che hanno in qualche modo alleggerito il carico: questo è il concetto ribadito anche dalle attrici Federica De Benedittis e Elvira Camarrone durante una conferenza stampa in municipio assieme alla giunta senigalliese. «Un’accoglienza incredibile, era come stare a casa propria» ha aggiunto il regista marchigiano Beniamino Catena.

«Sei mesi fuori di casa – continua Marco Bocci – sei giorni su sette lontani da famiglia e affetti: solitamente è un periodo pesante e dopo due o tre mesi avverti già la fatica, anche se i posti in cui giri sono bellissimi. Invece questo ambiente lo lascio con rammarico e nostalgia, perché siamo stati accolti davvero bene, in un modo stupendo, con un entusiasmo e una positività contagiosi». Poi l’auspicio, che «questo rapporto continui». Come anche il sindaco Massimo Olivetti si è augurato, in modo da dare ancora visibilità alla città con la spiaggia di velluto.

Da gennaio infatti Senigallia è stata l’ambientazione principale e il cuore del progetto beneficiario del bando audiovisivo 2023, prima tranche di un finanziamento da 16 milioni di euro in tre anni stanziati dalla Regione Marche con fondi POR FESR 2021-27 per la promozione e il sostegno del settore cinematografico. Ma non l’unica città che ha fatto da set televisivo: il cast, diretto dal regista Beniamino Catena, ha infatti girato un po’ di scene anche ad Ancona, Jesi, Montemarciano, Fano, Pesaro, Porto Recanati, Morro d’Alba, Loreto, San Marcello, Genga, Maiolati Spontini, Montecarotto. Dunque una vetrina per tutte le Marche, anche se in special modo per la spiaggia di velluto.

La serie racconta le vicende di un ispettore di stanza a Senigallia, con il commissariato realizzato in quel palazzetto Baviera che contiene gli stucchi di Federico Brandani: Alex Bravo è un poliziotto sui generis ma anche un inguaribile playboy, alle prese con casi quotidiani da risolvere ed al contempo una complessa indagine per provare l’innocenza di una sua ex accusata di omicidio.

Tutto il cast, così come il regista Beniamino Catena, ha sottolineato la calorosa e non invadente accoglienza di Senigallia e dei fan che chiedevano foto, selfie e autografi. Il luogo e il calore delle persone – hanno spiegato – ha facilitato le scene: ne è venuto un prodotto di altissima qualità e con un’ottima affinità tra tutto il personale: speriamo che si veda sullo schermo.

Talmente buono il feeling con Senigallia che già qualcuno cerca casa: l’attore Bocci ha ammesso che sta valutando seriamente l’acquisto di un appartamento: «Mi piace la città, il movimento e qui c’è sempre qualcosa da fare, come ho potuto scoprire in questi mesi».