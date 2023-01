Alcol al volante, tre automobilisti nei guai tra Senigallia e Corinaldo

In tutti e tre i casi si tratta di uomini che avevano alzato troppo il gomito: patenti ritirate grazie ai controlli stradali dei carabinieri

SENIGALLIA – Sono tre le persone pizzicate in difetto da parte dei carabinieri per aver bevuto prima di mettersi al volante. In tutti e tre i casi si è trattato di uomini a cui è stata ritirata la patente di guida.

Il primo episodio è avvenuto questa notte, domenica 8 gennaio, quando i militari del nucleo radiomobile hanno denunciato un uomo, classe ’70, originario della Svizzera, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato controllato verso le ore 4 nel centro abitato senigalliese mentre era alla guida della sua autovettura. Dall’accertamento con alcoltest il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1.29 gr/lt.

Stessa situazione anche a Corinaldo, verso le 6 di questa mattina: in questo caso i militari della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un uomo classe ’71, del posto, alla guida della sua autovettura. L’alcoltest ha dato esito positivo con un tasso alcolemico di 1.05 gr/lt. In entrambi i casi si è proceduto all’immediato ritiro dei documenti di guida e i rispettivi conducenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona.

Sempre a Corinaldo, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un altro automobilista, classe ’75 di Senigallia, risultato positivo all’alcol test con un tasso di pochissimo superiore al limite, appena 0.6 gr/lt. In quest’ultimo caso l’automobilista è stato sanzionato amministrativamente sempre con ritiro della patente di guida.