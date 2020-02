Ubriachezza molesta in centro storico e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in zona Campus. Ma la Polizia ferma anche due giovanissimi ladri a Borgo Molino

SENIGALLIA – Ubriachezza molesta e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono questi i due reati per cui sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Senigallia in due zone del centro storico e del campus scolastico.

Il primo controllo nei dintorni della Rocca roveresca ha permesso di allontanare una donna di origini rumene, con precedenti penali, che infastidiva i passanti; immediatamente dopo i poliziotti venivano “dirottati” verso la stazione ferroviaria, dove era stata segnalata la presenza di alcuni extracomunitari che gridavano e litigavano fra loro. Tra di loro ve ne era uno, un 40enne pakistano, particolarmente agitato che poi si è scoperto versare in stato d’ebbrezza: per questo veniva sanzionato per ubriachezza molesta.

Invece, in zona campus scolastico dove non sono rari gli episodi di spaccio e consumo di droghe, i poliziotti di Senigallia hanno fermato un’auto con due persone note per fare uso di stupefacenti. E anche stavolta l’istinto degli agenti ha fatto centro: la persona alla guida del mezzo aveva appena usato una siringa del tipo per l’insulina con lo scopo però di iniettarsi della droga in corpo. Motivo per cui il conducente, un 45enne dell’entroterra senigalliese, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente di guida.

Tra gli ultimi servizi svolti nel pomeriggio del 1° febbraio, infine, la polizia è intervenuta al negozio King sport di via Abbagnano per fermare due giovanissimi ladri. Visti aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali, i due – un 17enne e un 19enne di Senigallia – si erano intrufolati nei camerini per staccare le placche antitaccheggio di alcuni indumenti e indossarli ma quando è arrivata la volante non hanno potuto fare altro che mostrare i capi rubati, mentre in camerino altri erano danneggiati. I due giovani ladri sono stati dunque denunciati per tentato furto e danneggiamento ed il minore veniva affidato ai genitori. La merce veniva restituita al legittimo proprietario.