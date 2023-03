Alcol e droga, ancora denunce e segnalazioni grazie ai controlli dei carabinieri

BELVEDERE OSTRENSE – Ancora guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai è stato un 30enne di Senigallia, fermato nella notte a Belvedere Ostrense per un controllo stradale mentre viaggiava a bordo della sua auto.

Ai carabinieri della Stazione cittadina è parso in evidente stato di alterazione ed è stato sottoposto a test con etilometro, che ha dato esito positivo, rilevando un tasso alcolemico di 1,68 g/L.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida.

Nella giornata di ieri, 9 marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno segnalato alla prefettura di Pesaro due soggetti come assuntori di stupefacente.

Si tratta di una coppia residente a Marotta: a seguito della perquisizione eseguita nella loro abitazione, un 42enne e una 40enne sono stati trovati in possesso di una dose di eroina.