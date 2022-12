Alcol e droga: ancora controlli di Carabinieri e Polizia a Senigallia

SENIGALLIA – Ancora controlli, ancora denunce e sequestri sulla spiaggia di velluto da parte delle forze dell’ordine. Un primo provvedimento riguarda un uomo, deferito alla Procura della Repubblica di Ancona per guida in stato di ebbrezza. Ma anche quattro giovani sono finiti nei guai grazie al pattugliamento del territorio. Il conducente, un 47enne di Corinaldo, è stato fermato questa notte, 29 dicembre, mentre era alla guida di un’autovettura lungo la strada della Bruciata che collega Senigallia con Trecastelli e poi il borgo gorettiano. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile: hanno deciso di sottoporlo al test con etilometro, rilevando un tasso alcolemico di quasi 1,44 g/L. Oltre alla denuncia gli è stata ritirata la patente.

Durante i controlli del territorio effettuati dalla Polizia, è stata notata in zona Cesano un’auto da cui sono scesi due giovani prima che ripartisse. I due 20enni della provincia di Ancona sono stati controllati, mostrando fin dall’inizio segni di nervosismo. Erano in possesso di sostanza stupefacente: entrambi avevano pacchetti di sigarette artigianali fatte di tabacco e hashish ma uno dei due in particolare è stato trovato con degli involucri di hashish. In totale sono stati sequestrati circa 15 grammi di droga. Immediata la segnalazione in Prefettura quali assuntori, per la successiva applicazione delle previste sanzioni della sospensione di patente, passaporti e licenze porto d’armi. Sempre in orario notturno, gli agenti hanno trovato in zona stazione tre giovani, uno dei quali in possesso di un involucro di hashish in una tasca dei pantaloni. Anche in questo caso, oltre al sequestro è scattata la segnalazione in Prefettura. Stessa sorte per un quarto ragazzo, un 20enne di Senigallia trovato un po’ troppo nervoso e agitato a un normalissimo controllo. E’ stato lui stesso a consegnare agli operatori di polizia alcuni involucri di hashish, sottoposti a sequestro.