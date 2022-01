Albero cade e colpisce un motociclista: secondo episodio a Senigallia

Ferito un carabiniere fuori servizio. Per liberarlo sono serviti i vigili del fuoco, intervenuti poi anche per un incidente stradale tra due auto a Ostra

SENIGALLIA – L’episodio avvenuto sullo Stradone Misa non è l’unico incidente causato dal forte vento: anche un’altra pianta, sempre nel territorio comunale, è crollata a terra, coinvolgendo questa volta un motociclista. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 10 gennaio, a Senigallia in via Camposanto vecchio: mentre transitava un motociclista, l’albero è caduto sulla sede stradale colpendolo in pieno.

L’incidente stradale tra due auto avvenuto a Ostra

Ferito in maniera seria ma non gravissima il centauro, di professione carabiniere – fuori servizio – della Compagnia di Senigallia. L’uomo di circa 50 anni, è stato soccorso dagli operatori sanitari e dai vigili del fuoco che hanno sollevato la pianta per liberare la gamba del militare. L’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona dove è ancora ricoverato per i traumi riportati, mentre le operazioni di taglio e rimozione della pianta sono andate avanti per liberare la strada, riaperta in tarda serata. I rilievi sono stati condotti dalla Polizia stradale.

Sempre i vigili del fuoco sono poi intervenuti in via Santa Maria Apparve, nel comune di Ostra, per un incidente stradale. Qui, per cause in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente tra loro, con i conducenti rimasti nell’abitacolo. Dopo essere stati estratti, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri di Ostra.