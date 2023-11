Alberi e rami, decine di interventi per il forte vento

SENIGALLIA – Forti raffiche di vento hanno interessato il territorio della vallata Misa Nevola e dei dintorni. In provincia di Ancona, da ieri sera a questo pomeriggio sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante, alberi, rami, insegne e altri oggetti pericolanti o caduti in strada.

Un grosso albero è caduto nella mattinata di domenica 5 novembre dal giardino di un’abitazione privata su viale Italia, a Montemarciano, motivo per cui è stata disposta la chiusura provvisoria del tratto di via compreso tra il semaforo tra Viale Italia, Via Selvettina e Via Montespirello fino all’intersezione con Via San Pietro. Chiusura poi revocata dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato la pianta e rimosso le parti liberando così la strada. Nel giro di poche ore è stata ripristinata per la normale circolazione dei mezzi.

In tutti i comuni della vallata Misa Nevola sono stati effettuati interventi per la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale, mentre a Corinaldo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire, sempre oggi, presso la chiesa parrocchiale. Era stata infatti segnalata come pericolante la croce della chiesa. Sul posto sono intervenuti i pompieri con un’autoscala per raggiungere il manufatto in ferro e rimuoverlo, ripristinando così le condizioni di sicurezza.