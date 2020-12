Al professor Guido Silvestri va il Picchio d’oro 2020, massima onorificenza della Regione Marche

Ad annunciarlo è il presidente della commissione speciale Carlo Ciccioli: per aver «dato prestigio alle Marche e un contributo importante alla scienza in questa drammatica fase del Covid». L'immunologo: «Grande onore ed incoraggiamento»

ANCONA – Il professore originario di Senigallia Guido Silvestri, da tempo trasferitosi negli Usa, è la personalità marchigiana dell’anno a cui verrà conferito il Picchio d’oro 2020. Ad annunciarlo è il presidente della commissione speciale Carlo Ciccioli.

«Una scelta che va nella direzione di un marchigiano che attraverso lo studio e il merito e, non ultima, una corretta e misurata comunicazione, con un tono equilibrato e mai spettacolarizzato, ha dato prestigio alle Marche e un contributo importante alla scienza, e in particolare alla medicina, in questa drammatica fase del Covid». Queste le parole con cui la commissione speciale regionale ha voluto motivare la scelta di assegnare il Picchio d’oro 2020 al professore Guido Silvestri, direttore del dipartimento di patologia generale e medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta (Georgia, Usa).

Classe 1962, Guido Silvestri è nato in Umbria ma ha vissuto a Senigallia e si è laureato in medicina all’università di Ancona. Editor del Journal of Virology, tra le più longeve e citate riviste di virologia, il suo ultimo libro, pubblicato nel 2020, si intitola Ricominciare dalla scienza. A lui andrà quindi il Picchio d’oro 2020, la massima onorificenza della Regione Marche. Riconoscimento per il quale Guido Silvestri ha affermato di voler «ringraziare di cuore la Regione Marche per aver pensato a me in occasione di questo importante premio che rappresenta un grande onore ed incoraggiamento».

«La scelta del professor Guido Silvestri – sostiene Micaela Vitri, vicepresidente della commissione –, oltre ad essere un riconoscimento per il suo lavoro di virologo e per i prestigiosi risultati raggiunti, è un messaggio di fiducia nella ricerca che incoraggia i giovani nello studio delle materie scientifiche e della medicina».

Il premio Picchio d’oro sarà consegnato durante la Giornata delle Marche che si svolgerà a Loreto il prossimo 10 dicembre in modalità digitale, dal Salone degli Svizzeri del Palazzo Apostolico. Tema centrale: “Le Marche che resistono. I nuovi eroi, testimoni del nostro tempo”, riferendosi all’impegno sostenuto dall’intero sistema-regione per fronteggiare gli scenari di crisi legati alla pandemia.

Interverranno il presidente della Giunta Francesco Acquaroli e il presidente del consiglio regionale Dino Latini. Prevista anche la partecipazione in streaming del presidente dei Marchigiani nel Mondo, Franco Nicoletti, dal Lussemburgo e dei rappresentanti delle associazioni di Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Stati Uniti, Uruguay.