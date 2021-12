Aiuti, diritti, crisi e pandemia: incontro pubblico a Senigallia

SENIGALLIA – L’aiuto reciproco e autorganizzato durante i periodi di crisi è al centro del confronto pubblico sul tema “Agire nella crisi: mutualismo, conflitto e pratiche sociali”. L’appuntamento si terrà venerdì 17 dicembre, alle ore 21:15 presso lo spazio comune autogestito Arvultùra di Senigallia.

Insieme agli attivisti perugini Jacopo Paffarini del “Comitato Perugia Solidale” e Ileana Forneris del sindacato Asia-USB ci confronteremo su quelle che sono state le ragioni e le pratiche che le realtà autonome ed autorganizzate hanno messo in campo per fronteggiare la crisi economico-sociale durante i momenti più duri della pandemia.

Il mutualismo – spiegano – è stato il paradigma politico che, declinato in maniera diversa in ogni singolo territorio, ha rappresentato la pratica comune. Un mutualismo però che non ambisce ad essere mero assistenzialismo caritatevole ma conflittuale, e quindi un processo di autorganizzazione, di presa di consapevolezza dei propri diritti e di come lottare per ottenerli.

Sarà una serata di dibattito tra diverse esperienze che si confronteranno a partire dal libro “Mutuo Appoggio” di Dean Space. Il libro edito da Malamente sarà introdotto dal curatore Vittorio Sergi.