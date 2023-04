Aggressione alla madre per poter comprare la droga, giovane arrestato a Senigallia

SENIGALLIA – Prima la richiesta, sempre più insistente, di soldi per potersi comprare della droga. Poi l’aggressione verbale. Infine la violenza fisica nei confronti della madre. Questo è quanto accaduto la sera di Pasqua, domenica 9 aprile, a Senigallia, quando un giovane è stato arrestato dai carabinieri intervenuti nei pressi di un locale pubblico.

Già noto alle forze dell’ordine, il ragazzo era in preda a una violenta crisi di astinenza da stupefacenti. Ha chiesto, preteso, voluto quei soldi con cui acquistare una dose ma, al diniego della madre, è andato su tutte le furie divenendo incontenibile. Ha alzato le mani verso la genitrice: per fortuna della donna, c’erano dei parenti con loro che sono subito intervenuti frapponendosi tra i due, senza però riuscire a bloccarlo.

Sul posto sono giunti i carabinieri, a conoscenza della situazione di dipendenza da stupefacenti: già in altre occasioni il ragazzo aveva mostrato un carattere violento verso i familiari. I militari l’hanno tratto in arresto e, la sera stessa, portato nel carcere di Ancona – Montacuto. La donna invece è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove ha ricevuto le cure per le lesioni riportate: non è grave.