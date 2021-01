Aggredisce un cliente del bar e poi gli agenti: denunciato un pregiudicato a Senigallia

Esplosione di rabbia in via Sanzio prima verso un utente che lo richiamava a un comportamento più civile, poi verso i poliziotti: 50enne deferito per violenza, resistenza e oltraggio

SENIGALLIA – Viene ripreso per aver gettato i “Gratta e vinci” a terra anziché nel bidone e lui, di tutta risposta, reagisce con insulti e minacce, anche verso gli agenti intervenuti. Un’esplosione di rabbia per mezz’ora, prima di essere contenuto da poliziotti e carabinieri. Questo è quanto accaduto ieri pomeriggio, 7 gennaio, prima all’interno e poi all’esterno di un bar in via Sanzio, a Senigallia.

Il protagonista della vicenda stava giocando al “Gratta & Vinci” ma, anziché mettere i biglietti nel bidone, li gettava a terra. Per questo è stato richiamato da un altro utente. Ma il richiamo è servito solo a far emergere tutta la rabbia per quei soldi persi. L’uomo, un 50enne pregiudicato di Senigallia, con diversi precedenti per droga e reati contro il patrimonio, non ha però seguito il consiglio ma ha iniziato a urlare insulti contro l’altro uomo.

Una reazione inattesa e assolutamente spropositata, tanto che l’aggredito ha chiesto immediatamente aiuto; qualcuno ha chiamato la polizia che ha bloccato il 50enne ancora intento a offendere l’interlocutore. Da lì è poi passato a insultare e minacciare gli agenti intervenuti e a lanciare verso uno di loro un posacenere, schivato per poco. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri: nella colluttazione che ne è scaturita per contenere l’uomo, l’aggressore è finito a terra.

Alla fine è stata chiamata anche l’ambulanza per portare l’uomo al pronto soccorso ma si è allontanato prima di ricevere le cure. Ciò non è servito a evitare una denuncia per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, come confermato anche dalle numerose testimonianze raccolte dai poliziotti del commissariato di Senigallia.