Agevolare le vaccinazioni: anche a Trecastelli arriva il camper vaccinale

TRECASTELLI – Vaccinazioni in piazza, tutto pronto per la giornata di domenica 12 settembre, quando a Passo Ripe di Trecastelli arriverà l’unità mobile per le vaccinazioni Covid-19, con a bordo personale un medico, un infermiere vaccinatore e un infermiere o operatore sanitario, oltre che dall’autista. L’ormai famoso camper vaccinale, che ha già raggiunto numerose località delle Marche tra cui Corinaldo, farà tappa dalle ore 9 alle ore 14 in Via Marco Polo, presso l’area tamponi.

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione e dall’Asur Marche per agevolare le operazioni di somministrazione dei vaccini a tutta la popolazione marchigiana. Oltre un milione le prime dosi somministrate ma l’obiettivo è raggiungere quella fascia di persone che è ancora titubante. Pertanto sarà possibile usufruire della vaccinazione anche senza prenotazione, sia per le prime che per le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer, Moderna, Janseen e AstraZeneca, previa valutazione del Medico vaccinatore.

La vaccinazione sarà garantita anche ai cittadini che non riescono a rispettare l’appuntamento già avuto. Il servizio di vaccinazione, che sarà espletato seguendo l’ordine di arrivo dei presenti, è a disposizione anche dei turisti e di chi si trova nella condizione di dover effettuare il richiamo.

Per tutti coloro che intendono vaccinarsi è indispensabile presentarsi muniti di tessera sanitaria, mentre la modulistica è disponibile e può essere compilata direttamente in loco. In caso di seconda dose, è necessario presentare copia del certificato cartaceo della prima dose effettuata. I minori devono essere accompagnati da un genitore o con apposita delega firmata, se accompagnati da un parente.