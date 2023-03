Agenti a scuola: al Panzini di Senigallia si parla di legalità

Incontro con gli studenti e le studentesse dell'istituto superiore cittadino per confrontarsi sul rispetto delle leggi, su droghe, abusi e conseguenze penali

SENIGALLIA – Si intitola “PretendiAmo Legalità” il progetto che sta portando gli agenti della Polizia di Stato senigalliese in giro per le scuole cittadine e dei comuni limitrofi. L’iniziativa ha visto in questi giorni svolgersi l’incontro con gli studenti e le studentesse dell’istituto d’istruzione superiore A.Panzini.

Al centro del colloquio tra giovani e poliziotti i temi relativi alle droghe, i pericoli derivanti dal loro uso, le conseguenze penali e amministrative relative al loro possesso e/o consumo. Inoltre, è stato presentato il lavoro della Polizia di Stato e i diversi ambiti di competenza in cui gli agenti sono impegnati, in particolar modo, le attività della Polizia scientifica mostrando alcune tecniche di rilevamento delle impronte e dell’acquisizione di fonti di prova sulla scena del crimine.

L’incontro è stato anche caratterizzato dalla testimonianza diretta di un responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII che ha parlato ai ragazzi della propria esperienza legata all’uso delle droghe e alla conseguenze che ha dovuto patire sia in termini giudiziari che umani. Un confronto prezioso che ha visto i giovani molto attenti e interessati, porre domande agli operatori con cui è stato possibile diffondere messaggi di legalità a decine di studenti e studentesse.