Affittano un appartamento poi si fingono proprietari per affittarlo: truffa a Senigallia

Due uomini residenti in Puglia si sono resi protagonisti di un raggiro che in pochi giorni ha permesso loro di incassare caparre per quasi 4mila euro

SENIGALLIA – Affittano un’abitazione poi se ne fingono proprietari per affittarla a ignare vittime di una truffa. Questo è quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione cittadina che hanno denunciato due persone residenti in Puglia. Alcune migliaia di euro il bottino trafugato.

Il raggiro è avvenuto nello scorso mese di ottobre: protagonisti sono un 53enne e un 37enne, entrambi residenti in Puglia. Si sono finti proprietari di un appartamento di via Podesti, a Senigallia, che avevano appena preso in affitto dal vero padrone di casa.

Dopo aver messo un annuncio su internet con il quale ponevano in affitto l’abitazione, sono stati contattati da varie persone interessate ad affittarlo, due coppie e due uomini. Sono state effettuate anche le visite della casa dato che i truffatori ne avevano la possibilità, per poi arrivare alla firma di un falso contratto di locazione, al versamento di una caparra e alla consegna delle chiavi.

Quando poi è arrivato per due di loro il giorno di entrare nella casa presa in affitto, i nuovi locatari si sono resi conto della truffa, denunciata ai carabinieri di Senigallia. I malviventi sono riusciti in questo modo a incassare quasi 4000 euro delle quattro caparre e poi si sono resi irreperibili. Rintracciati dai militari, sono stati denunciati per truffa.