Trecastelli, aereo ultraleggero cade nel fiume Cesano: salve due persone

Difficili i soccorsi a due uomini precipitati in via delle Querce, nel territorio di Trecastelli: sul posto eliambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale

TRECASTELLI – Un aereo ultraleggero è precipitato nel greto del fiume Cesano, nel territorio comunale di Trecastelli nella mattinata di oggi, 8 novembre. Salve le due persone a bordo del velivolo, caduto poco dopo il decollo per cause ancora in corso di accertamento.

Il mezzo era partito da un’aviosuperficie nella zona di Monteporzio: all’improvviso si è verificato lo stallo con l’aereo che ha perso progressivamente quota senza che il pilota potesse rialzarlo finendo per precipitare nel letto in secca del fiume Cesano, in una porzione dove è folta la vegetazione.

Difficili le operazioni di soccorso degli occupanti – due uomini – da parte del personale sanitario: una persona è uscita da sola dal mezzo, mentre per la seconda è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno liberata dai rottami della cabina.

In via delle Querce, a Monterado di Trecastelli, è giunta anche l’eliambulanza per il trasporto di uno dei due feriti all’ospedale regionale a Torrette di Ancona: il pilota con l’elisoccorso, il passeggero con un’ambulanza normale in quanto meno grave; sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e la polizia locale di Trecastelli per i rilievi. Indagherà anche personale Enac (l’ente nazionale per l’aviazione civile): si cercherà di fare luce sulle cause che, solo per puro miracolo, non hanno portato a uno schianto fatale.