Addio ad Antonio Bonafede, lutto nel mondo della musica

Il settore dello spettacolo e dell'intrattenimento musicale perde un artista di valore, riconosciuto dai tanti collaboratori che hanno suonato assieme a lui. L'uomo è morto all'ospedale di Senigallia dov'era ricoverato per una malattia

SENIGALLIA – Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo. È morto a 60 anni Antonio Bonafede, musicista molto noto di origini siciliane ma da tempo trapiantatosi a Senigallia. Era il volto e la voce della band “Chao Mama”, una formazione musicale di successo negli anni ‘90.

Tra i brani più conosciuti vi fu il “Meneaito Beep Beep“, un pezzo dal ritmo e sonorità latinoamericane che nel 1995 ebbe fortuna e riuscì a essere diffuso in molte radio e tv, ballato in locali e discoteche. Da Marsala partì il suo successo che lo portò a calcare palchi prestigiosi. Di fatto, aprì la strada a un filone musicale che ancora oggi è in voga.

L’uomo, che poi proseguì la sua carriera con il progetto Ciaomama’s, è deceduto all’ospedale di Senigallia, dov’era ricoverato per una grave malattia contro cui combatteva da tempo.

«Grande artista, bellissima voce che ha allietato tantissime serate live e in tv» ricordano dalla Astralmusic. Anche gli amici, i semplici conoscenti, o i tantissimi musicisti che hanno collaborato con lui, hanno voluto ricordare sui social Antonio Bonafede: «Sei stato un grande amico, un grande cantante e una persona speciale! Sentite Condoglianze!». «Una grandissima persona e un vero professionista indiscusso che ho avuto l’onore di conoscere… Il mondo dello spettacolo perde un pezzo pregiato».

Antonio Felice Bonafede lascia la moglie Cristina, i tre figli Alessandro, Arianna e Giorgia oltre alla mamma e al fratello: il funerale verrà celebrato giovedì 14 luglio, alle 10:15, nella chiesa di santa Maria della neve (Portone) di Senigallia.