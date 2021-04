Addio a Nicolò Pizzimenti, pescatore e imprenditore di Senigallia

SENIGALLIA – Si terranno oggi, 9 aprile, i funerali di Nicolò Pizzimenti, pescatore e poi imprenditore di una delle realtà più importanti del settore cittadino. L’83enne è morto due giorni fa all’ospedale di Senigallia.

Fondatore della “Pescheria da Ninin” di via Mamiani, a pochi passi dal centro storico di Senigallia, l’uomo proveniva da una famiglia di pescatori: ereditata l’attività, l’aveva portata avanti per poi tramutarla alla fine degli anni ’80 in un’impresa che man mano si è allargata anche in altre città limitrofe.

Nicolò Pizzimenti lascia la moglie Anna Maria, i figli Pino, Giovanna, Gianni, Enzo, e i tanti parenti che lo ricordano come “marito, padre e nonno esemplare”. L’ultimo saluto si terrà alle ore 14:30 nella chiesa di Roncitelli per poi essere tumulato nel cimitero della frazione senigalliese.