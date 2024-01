Addio a Lorenzo Seri, cuore gentile di Senigallia

Città in lutto per l'uomo strappato velocemente da una malattia ai cari e agli amici. Donati gli organi

SENIGALLIA – Lutto in città per la scomparsa di Lorenzo Seri, per gli amici Enciò. L’uomo si è sentito male nei giorni scorsi ed è stato ricoverato all’ospedale regionale a Torrette di Ancona dove poi è deceduto. La causa: una trombosi fulminante che ha complicato un quadro clinico già segnato da altre patologie, tra cui il covid.

Conosciuto per il suo grande cuore e perché dipendente di un noto supermercato di Senigallia, Seri era molto gentile e disponibile, anche tra le corsie nel suo luogo di lavoro.

La notizia ha lasciato tutti sgomenti e numerosi messaggi di cordoglio sono comparsi sui social a testimoniare il suo carattere e la sua disponibilità verso tutti, anche fuori da lavoro. Come ultimo gesto sono stati donati gli organi.

In attesa di conferma i funerali previsti per domani.