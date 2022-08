Continuano i controlli sul litorale di Senigallia: carabinieri multano venditori ambulanti non autorizzati; sequestri anche della Polizia locale, tra cui giocattoli non a norma con le leggi europee

SENIGALLIA – Un agosto denso di controlli contro l’abusivismo commerciale sulla spiaggia di velluto quello che si appresta a terminare e che ha portato a nuovi sequestri di merce da parte delle forze di polizia impegnate su questo fronte. Negli ultimi giorni si sono susseguiti i servizi di Carabinieri e Polizia locale che hanno permesso di rinvenire centinaia e centinaia di articoli da mare, abiti, giocattoli e bigiotteria nonché di sanzionare alcune persone.

Otto i venditori ambulanti abusivi scovati dai militari dell’Arma senigalliese: esercitavano il commercio senza autorizzazione e senza il nulla osta del Comune sul lungomare e sulle spiagge. Si tratta di sei cittadini del Bangladesh, uno del Pakistan e uno del Senegal: nessuno di loro vive qui, ma arrivavano sul litorale senigalliese solo per vendere la loro merce, ora finita sotto sequestro. I militari della stazione di Marzocca hanno infatti prelevato articoli da mare e oggettistica, giochi per bambini e bigiotteria, per un totale di 196 articoli.

Sono scattate per i responsabili sanzioni da 5mila euro ciascuno.

Anche la Polizia Locale ha portato avanti attività simili, come da accordi derivanti dalla sottoscrizione del protocollo spiagge sicure 2022. Solo nelle ultime giornate sono stati sequestrati 52 abiti da donna e vari accessori. Rinvenuti anche più di 180 giocattoli non in regola con la normativa europea, tra i quali gonfiabili, aquiloni e scimmiette. Gli agenti hanno sanzionato un venditore abusivo, che non era assolutamente autorizzato al commercio ambulante sull’arenile senigalliese: anche per quest’uomo è scattata la sanzione, la nona, da 5mila euro.