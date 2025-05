Arcevia, Abbondanzieri: «Il ricorso al Tar sul ponte Garibaldi non coinvolga il resto del territorio»

ARCEVIA – «Il ricorso al TAR, concepito secondo le modalità riportate e lette sui giornali, può rivelarsi un problema per tutto il resto del territorio». «Va valutata attentamente la ricaduta che potrebbe avere sugli interventi programmati da Arcevia a Senigallia, da Cantiano a Sassoferrato». Sono le parole della sindaca di Arcevia Marisa Abbondanzieri che entra nella vicenda del ricorso al Tar Marche per il progetto Garibaldi con questioni di metodo e merito.

Per quanto riguarda il primo, la prima cittadina del primo paese della vallata a essere interessato dagli eventi alluvionali del settembre 2022 lamenta il fatto di non essere stata coinvolta, lei come gli altri amministratori, su un tema che potrebbe avere conseguenze per l’intera messa in sicurezza del territorio. «Ci coinvolge inevitabilmente e nessuno ci ha interpellato, nessuno ha chiesto il parere degli amministratori, dei cittadini e delle attività dell’area alluvione 2022» spiega.

Ma Abbondanzieri va anche oltre entrando proprio nel merito della questione. Chiede con forza che non vi siano ripercussioni al di fuori del progetto di ponte Garibaldi: «Il ricorso sul progetto del nuovo ponte Garibaldi comprensibile e suffragato da 10.000 firme, riguarda una porzione delle aree alluvionate, un intervento in un Comune, non può e non deve coinvolgere il resto del territorio. Il ponte Garibaldi per Senigallia è una questione di sicurezza, urbanistica e di assetto del centro storico, della sua bellezza e della sua storia. Il TAR la esaminerà. Il resto è sistemazione della rete idraulica, fiumi, fossi, ponti e viabilità connessa e tale deve rimanere, il ricorso non può coinvolgere la messa in sicurezza idrogeologica, le frane, la ricostruzione di ponti, le reti, le attività, gli immobili collocati in particolare nelle aree interne colpite dall’alluvione ovvero in tutto il resto del territorio. Né deve aggiungere ulteriori difficoltà ai Comuni, ai cittadini e alle imprese».

Secondo la sindaca arceviese – che le associazioni ricorrenti non hanno interpellato proprio perché convinte che la questione riguardi solo ponte Garibaldi – tutta l’area valliva è «ancora in emergenza, non è superata nei fatti e dobbiamo accelerare gli interventi altro che sospenderli o rallentarli! Anzi andrebbero aiutati i Comuni a potenziare le strutture tecniche, questo è il nodo, non un arresto delle attività a cui stiamo lavorando, per affrontarne una sola! Mi auguro che il Tar valuti attentamente l’intera situazione nella quale l’entroterra sarebbe la realtà più penalizzata da ogni punto di vista. Abbiamo già pagato prezzi troppo alti».