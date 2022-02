Abbandono di rifiuti a Trecastelli, dopo mesi di indagine scovati i responsabili

TRECASTELLI – Sono tre le persone finite nei guai per aver gettato dei rifiuti in una via di Trecastelli. Si tratta di tre cittadini extracomunitari, di cui due residenti nel territorio, che si sono resi responsabili di un consistente abbandono illecito di rifiuti non pericolosi, avvenuto in via San Pellegrino nell’ottobre 2021. Le indagini, condotte dal comando di Polizia locale dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone”, non si sono fermate ma sono proseguite fino ai giorni scorsi, quando si è riusciti a risalire con certezza ai responsabili.

I tre sono stati sanzionati in base alla legge che prevede una sanzione di seicento euro, che dovrà essere pagata alla Provincia di Ancona. Multati non solo coloro che materialmente hanno lasciato in giro i rifiuti, anche se non pericolosi per l’ambiente, ma pure chi li affida per lo smaltimento a soggetti terzi non autorizzati.

L’abbandono incontrollato dei rifiuti, sia su aree pubbliche che private, è un problema annoso e non limitato alla sola Trecastelli. Si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso nonostante i servizi di raccolta porta a porta e il ritiro gratuito dei residui ingrombranti. Diffuso e costoso perché, inquinando l’ambiente e deturpando il decoro cittadino, determina anche un consistente impegno economico – spiega il vicecomandante Leonardo Lancioni – per la rimozione dei rifiuti abbandonati, la ripulitura delle micro discariche e dei fossi e il mantenimento del decoro urbano. Tutti costi che, inevitabilmente, vanno a ricadere su tutti i contribuenti.