Quasi 700 mila euro di lavori stradali al Cesano per sistemare la statale 16

Aumenta la spesa per il tratto di poco più di un chilometro dall'incrocio con strada della Marina alla rotatoria del centro commerciale

SENIGALLIA – Con la delibera n° 235 del 30 agosto scorso, la giunta municipale ha adottato un aggiornamento sul progetto esecutivo riguardante i lavori di consolidamento della statale Adriatica nord, in zona Cesano. I lavori, già stabiliti lo scorso luglio con la delibera n.202 che li approvava, prevedono il rifacimento del sottofondo e dell’asfalto su un tratto particolarmente trafficato della SS16.

Si tratta infatti della porzione di nazionale che collega Cesanella e Cesano: parliamo di circa 1,3 km che vanno dalla nuova rotatoria realizzata all’incrocio con strada della Marina fino alla rotatoria del centro commerciale Il Maestrale in zona Cesano, praticamente al confine nord con Marotta. Il tratto è particolarmente sfruttato perché coincide con il tracciato più usato dai mezzi pesanti.

Proprio da strada della Marina arriva infatti la gran parte del traffico pesante che circola sulla complanare in direzione nord e si immette da lì sulla statale. Da quando è attiva questa disposizione sulla circolazione stradale – sono previste infatti limitazioni per i mezzi pesanti che devono solo oltrepassare la città senza effettuare operazioni di carico e scarico – il manto stradale è risultato particolarmente usurato, tanto da costringere l’amministrazione comunale a intervenire.

L’assessorato ai lavori pubblici, guidato dal referente Nicola Regine, ha ottenuto che l’intervento venisse anticipato al 2022 grazie a disponibilità di cassa e grazie anche ai fondi del Pnrr che hanno liberato risorse comunali. E’ così partita la progettazione esecutiva che prevede per la realizzazione dei lavori di consolidamento stradale della strada statale Adriatica nord, al Cesano di Senigallia, una spesa aumentata a 685.000 euro. L’intervento rientra tra le opere di urbanizzazione e regimazione idraulica dell’area Peep del Cesano: oltre al rifacimento dell’asfalto, è prevista anche la messa in sicurezza della circolazione pedonale con un nuovo marciapiede. Considerando i tempi tecnici obbligatori per la gara d’appalto, i lavori verranno eseguiti verosimilmente il prossimo mese di marzo 2023.