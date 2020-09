42enne fermato ubriaco in strada mentre urlava frasi sconnesse

SENIGALLIA – Urlava frasi sconnesse, barcollando in mezzo alla strada l’uomo che, domenica mattina, è stato segnalato da un cittadino ai carabinieri. Poco dopo le 7 di mattina di ieri, 13 settembre, al 112 è arrivata la chiamata di un senigalliese per avvertire della presenza di un uomo ubriaco in strada, vicino all’ospedale, che gridava e creava disturbo.

Giunti sul posto i militari hanno potuto constatare che si trattava di un marocchino 42enne che, nonostante l’ora, era ancora ubriaco dai bagordi della sera prima: era in forte stato di agitazione ed urlava frasi sconnesse. Sottoposto a test alcolemico, aveva un tasso pari a 1,86 g/l perciò nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 103 euro per ubriachezza.

Tasso ancora più elevato è stato invece registrato in un conducente fermato per un controllo stradale nella notte tra domenica e lunedì sempre dai Carabinieri. L’uomo al volante di un furgone lungo la s.p. Corinaldese, un 57enne residente ad Ostra Vetere, ha mostrato sin da subito i segni dell’abuso alcolico: al test è risultato positivo con 2,07 g/l. Oltre al sequestro amministrativo del mezzo ed al ritiro della patente di guida, nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ancona per guida in stato di ebbrezza.