In 1600 ai casting per la serie tv con Marco Bocci: la Rotonda di Senigallia piena di gente

Nove ore di casting e 8 persone che hanno visto e passato in rassegna ben 1600 volti. Le riprese inizieranno tra meno di un mese

SENIGALLIA – Oltre mille per i casting di Alex Zeno, poliziotto a modo suo. Si sono presentate in 1600 le aspiranti comparse, due giorni fa (15 gennaio), alla Rotonda a mare di Senigallia. La stessa che, nel 1964, ispirò la canzone di Fred Bongusto. Stasera (17 gennaio), alle 21.20, su Canale 5, andrà invece in onda I fantastici 5, la serie tv con Raoul Bova girata tra Ancona, la Riviera del Conero e Ascoli Piceno (clicca qui).

LEGGI PURE: Fiction con Bova, cambio di programma: ecco quando andrà in onda la serie girata ad Ancona

Adesso, a pochi giorni dall’inizio del 2024 è invece il luogo per i casting di una nuova fiction che verrà girata nelle Marche. Le foto parlano chiaro: lunghe file per essere schedati – per così dire – dalla Guasco di Ancona, la casa di produzione cinematografica che si occupa di coordinare figurazioni, maestranze sul territorio e quant’altro ogni volta che, ad Ancona, arriva una nuova troupe.

LEGGI PURE: Raoul Bova, la fiction girata ad Ancona andrà in onda su Canale 5 – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

Nove ore di casting e 8 persone che hanno visto e passato in rassegna ben 1600 volti al civico 23 di piazza della Libertà. La regia della nuova serie con l’attore Marco Bocci è del bravo Beniamino Catena, che ha lavorato a Squadra antimafia, la seconda serie di Doc – Nelle tue mani (con Luca Argentero), firmando videoclip di artisti come Nek, Alex Britti, Paola Turci e Gianna Nannini.

Lunghe file alla Rotonda di Senigallia

LEGGI PURE: Cinema, per le Marche si muove persino la Cina

Recentemente, Bocci, marito dell’attrice e modella Laura Chiatti, è stato tra i protagonisti della serie tv di Sky Unwanted – Ostaggi del mare. Le riprese saranno effettuate nel periodo da febbraio a giugno 2024 nella provincia di Ancona.

LEGGI PURE: Matteo Garrone nelle Marche: «Sognavo Wimbledon e mi ritrovo agli Oscar»

La Guasco, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi, stava cercando comparse e figurazioni speciali. L’invito era rivolto a persone residenti nelle Marche: uomini e donne (dai 18 ai 75 anni), modelle, atleti e atlete.