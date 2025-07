Senigallia, con 105 XMasters si scatta, balla e suda: arrivano nove magici giorni

ANCONA – Cinture allacciate: sta per decollare la quattordicesima edizione di 105 XMasters, 60mila presenze sportive e danzanti a Senigallia in una nove giorni di sport, divertimento e inclusività che cresce di anno in anno. E sarà il caos più bello dell’estate.

Dal 12 al 20 luglio, la spiaggia di Senigallia si trasformerà in una vera e propria arena di sport, anche estremi, e di divertimento sfrenato. Arriva il 105 XMasters, l’evento che fa battere il cuore a migliaia di appassionati di sport, musica e show adrenalinico.

Nove giorni di puro spettacolo sul Lungomare Mameli, dove un villaggio di 40mila metri quadri diventerà il playground definitivo per chiunque abbia voglia di spingersi oltre i propri limiti. Radio 105 sarà la colonna sonora di questa incredibile avventura, pompando energia dalle prime luci dell’alba fino a notte fonda. Si parte come sempre con l’Albarun, la corsa che dà il via ufficiale alla festa.

Sabato 12 luglio, alle 5.40 del mattino, chi ha il coraggio di alzarsi presto potrà scegliere tra una corsa di 10 chilometri per i più temerari o una passeggiata di 6 chilometri per godersi la magia dell’alba sulla spiaggia. Un modo perfetto per inaugurare questa settimana di follia sportiva.

Ma il bello arriverà dopo, quando il villaggio accoglierà oltre trenta discipline diverse. Dai campionati di beach rugby al cross challenge che mette alla prova la resistenza di tutti. C’è spazio per il beach handball, dove la velocità è tutto, e per il beachflag, una disciplina che richiede scatti fulminei.

Gli amanti delle arti marziali troveranno pane per i loro denti con workshop di ogni tipo e un’area Mma potenziata, dove si potrà anche incontrare Alessio Sakara, una vera leggenda italiana delle arti marziali miste che ha calcato l’ottagono Ufc.

Per chi preferisce l’acqua, il mare diventa un parco giochi imperdibile. Jetsurf per surfare le onde come dei pazzi, efoil drive per volare sull’acqua, flyboard per sentirsi dei supereroi, e poi sup, windsurf e kitesurf per tutti i gusti e tutti i livelli. Non poteva mancare lo spettacolo del freestyle motocross, con Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino pronti a sfidare la gravità con acrobazie mozzafiato che terranno tutti col fiato sospeso.

Chi vuole mantenersi in forma o scoprire nuovi modi di allenarsi, troverà un programma fitness davvero completo. Yoga per trovare l’equilibrio, pilates per rafforzare il core, zumba per ballare e sudare, Hiit per bruciare calorie a mille, e le novità tamboo e just barre per sperimentare qualcosa di completamente nuovo. L’XM hip hop camp porterà il ritmo della strada con workshop di breaking e popping, mentre i più piccoli avranno il loro spazio speciale con “Only4kids”.

Quest’anno, inoltre, c’è una novità che cambierà completamente il modo di vivere l’evento: l’app ufficiale XMasters. Scaricabile sia su iOS che Android, permetterà di consultare il programma, prenotare corsi, workshop e pacchetti direttamente dal telefono. Chi si registra all’app ottiene anche un corso di prova gratuito, perfetto per tuffarsi subito nell’atmosfera del festival. E poi, quando il sole inizierà a calare, la “Jungle Beach” si accenderà di luci e musica.

Albarun 2023, foto Perticaroli-XMasters

Il programma serale è speciale: si parte sabato 12 luglio con l’opening party “We are young” curato da Trashick. Lunedì 14 luglio sarà la volta dell'”XMasters Selection Night” con i migliori dj locali pronti a far ballare tutti. Martedì 15 luglio i Mellow Mood porteranno le loro vibrazioni reggae sulla spiaggia, mentre mercoledì 16 luglio sarà una serata rock/indie con Iron Mais e Senzavolto che faranno tremare la sabbia di velluto.

Giovedì 17 luglio sarà “Rap Attack” con due mostri sacri della scena italiana: Mondo Marcio e Damianito, pronti a spaccare tutto con le loro rime. Ma il momento clou arriva venerdì 18 luglio con “105 on stage”, dove Fabio Rovazzi salirà sul palco per uno show imperdibile, presentato da Linda Pani e con la partecipazione degli speaker di Radio 105. Il gran finale di sabato 19 luglio sarà esplosivo: il “Jungle Beach Party” vedrà in consolle star internazionali come l’australiana Cc:Disco! e il britannico Erol Alkan, pronti a far ballare la spiaggia fino all’alba. Per le serate del 17 e 18 luglio l’ingresso è gratuito, ma serve la registrazione obbligatoria su Ciaotickets. I biglietti per le serate del 12 e 19 luglio sono in vendita sulla stessa piattaforma.

Per il quarto anno consecutivo, 105 XMasters conferma il suo impegno per l’inclusività, collaborando con il Comitato Italiano Paralimpico Marche e con l’Inail Marche. Il villaggio ospiterà atleti straordinari che dimostrano ogni giorno che lo sport non conosce barriere. Tra loro Andrea Lanfri, l’alpinista pluriamputato che ha conquistato l’Everest, Martina Caironi, leggenda dell’atletica paralimpica, Diego Gastaldi, campione di nuoto e documentarista, Claudia Cretti, simbolo di resilienza nel paraciclismo, e Fabrizio Pagani, campione mondiale di apnea. Questi atleti terranno clinic e dimostrazioni in discipline come arrampicata, surf, yoga adattivo e mototerapia, in un villaggio progettato secondo i principi dell’accessibilità universale. Perché lo sport è davvero per tutti, e 105 XMasters è pronto a dimostrarlo nuovamente con i fatti, a partire da sabato.

La conferenza di presentazione alla Regione Marche

Stamattina in Regione la presentazione dell’evento: «Sono felicissimo di celebrare questa quattordicesima edizione – ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli –, quando ho scoperto questa manifestazione ho cominciato ad appassionarmi. È diventata un appuntamento stagionale atteso, un brand capace di attrarre numerosi turisti, ma soprattutto di offrire anche a chi è già presente sul territorio un’opportunità unica. Nel panorama sportivo si è ritagliata uno spazio di rilievo, un vero e proprio palcoscenico importante. Sono particolarmente felice che tutto questo si svolga nelle Marche, e in particolare a Senigallia. Mi fa ancora più piacere constatare come si tratti di una manifestazione in continua crescita».

«Per noi 105XMasters rappresenta un evento ormai tradizionale, che caratterizza la nostra estate e che ogni anno si rinnova, ringrazio le anime di questo evento che, insieme agli altri eventi su cui abbiamo investito molto, ci permettono di portare avanti l’immagine di Senigallia nel Paese e nel mondo» ha aggiunto il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. Gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti hanno illustrato i dettagli e le sfaccettature di questa edizione numero 14, mentre il direttore regionale Marche dell’Inail, Piero Iacono, ha spiegato l’adesione dell’ente alla manifestazione: «Da sempre siamo molto attenti al tema dell’attività sportiva, lo sport è indispensabile strumento di riabilitazione e reinserimento. Una manifestazione davvero fantastica».

«Ormai da anni Senigallia ospita questa splendida manifestazione – ha aggiunto il presidente regionale del Coni Marche, Fabio Luna – e dunque ringrazio le federazioni che si impegnano per aderire a questa iniziativa, in cui c’è la possibilità per tutti di provare a fare sport nelle diverse discipline, anche quelle meno diffuse e mediatizzate».

105XMasters ha anche l’appoggio di Confartigianato: «Sono iniziative dal valore inestimabile proprio perché sanno dare valore al territorio e all’accoglienza, al turismo – ha detto Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino –. E noi, come associazione, dobbiamo valorizzare imprenditori come Conti e Urbinelli, che sono innovatori nati, che creano opportunità per valorizzare territorio e imprese. Grazie a XMasters abbiamo creato un cluster per lo sport, perché tramite lo sport si possono avviare best practice che uniscono aziende, giovani e territorio».