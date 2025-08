Parcheggio al Maracanà, Federalberghi Pesaro: «Serve ora»

PESARO – La zona di Levante e il parcheggio al Maracanà, intervengono il presidente provinciale di Federalberghi Paolo Costantini e la Direttrice Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli.

«Aprire una discussione sul futuro parcheggio nell’area del Maracanà – esordisce Costantini – è necessario. Realizzare un parcheggio in quella zona è fondamentale per mettere ordine e decoro in una zona che oggi è presa d’assalto da un parcheggio selvaggio. Sicuramente non sarà risolutiva delle problematiche della zona di Levante, che si sta trasformando grazie agli investimenti degli operatori turistici e dei privati. Il tema infatti è proprio quello di riqualificare l’intera zona di Levante portando via le auto e i motorini anche e soprattutto nella stagione estiva. Questo può essere fatto solo con un progetto complessivo in cui si trovino delle soluzioni stabili e non temporanee su parcheggi scambiatori posti fuori dalla zona mare, penso a San Decenzio piuttosto che nella zona Vitrifrigo, attivando dei servizi navetta e per i turisti. La zona del Santa Marta può essere una soluzione temporanea, sicuramente non di lungo corso. Questo anche perché il Santa Marta è un istituto alberghiero dove vengono formati i futuri operatori turistici della nostra zona a dobbiamo pensarlo e promuoverlo come istituto di eccellenza della nostra città».

«Abbiamo incontrato più volte il Sindaco Biancani e l’Assessore Mengucci in relazione alla sosta selvaggia di viale Trieste, zona Levante – continua la direttrice Confcommercio Trufelli – Confronti avvenuti con gli operatori interessati, con grande disponibilità da parte dell’amministrazione nell’affrontare il problema in maniera definitiva. Il parcheggio nell’area del Maracanà va in quest’ottica e visione e non capiamo perché sia necessario riaprire il caso ora, senza mai aver avuto un confronto con le categorie sul tema! Ringraziamo quindi l’amministrazione e il Sindaco per aver accolto le nostre istanze; avanti spediti verso la soluzione dunque, donando decoro e attenzione anche all’area di Levante, finalmente».