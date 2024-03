WunderKammer Orchestra, Università di Urbino e di Ancona per concerti sperimentali

PESARO – La sinergia nata nel 2023 tra WunderKammer Orchestra (WKO) e l’Ateneo di Urbino si concretizza anche nel 2024, coinvolgendo oltre l’Università degli Studi di Urbino, anche l’Università Politecnica delle Marche in tre appuntamenti, il 19 Marzo (Teatro Sanzio di Urbino, ore 21.00), il 20 Marzo (Ancona, Teatro Sperimentale, ore 18.00) e il 10 aprile (Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro, ore 21.00): un’iniziativa che risponde a una delle mission principali della WunderKammer Orchestra di Pesaro, portare la musica d’arte fuori dal suo contesto abituale, e che ha riscosso un grande successo presso la popolazione universitaria: già sold-out i posti riservati agli studenti di Urbino per lo spettacolo al Teatro Sanzio, che vedrà tra l’altro la prima esecuzione nazionale dell’opera del compositore olandese Willem Jeths, The Tell Tale-Heart.

Stefano Gottin, presidente WKO sottolina: «La collaborazione tra la WKO e l’Università nasce nel 2023, quando l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha accolto una proposta artistica dell’associazione pesarese dal titolo “Sinfonia sconcertante”, un pastiche musicale, coreico e teatrale ideato dal soprano Valentina Coladonato e dalla pianista Annamaria Garibaldi, organiche alla programmazione della WKO. Tra marzo e aprile gli studenti dei due Atenei potranno beneficiare di tre appuntamenti, a Urbino, Ancona e Pesaro, concretizzando un altro obiettivo della WKO, il rinnovamento del pubblico con un abbassamento possibilmente strutturale dell’età media degli spettatori. L’auspicio è ora quello di promuovere analoghe iniziative presso tutti gli Atenei delle Marche e, perché no, delle regioni limitrofe».

Per Paolo Marzocchi, direttore artistico WKO «L’idea di poter fare ascoltare in Italia una delle opere di Willem Jeths mi ronzava in testa da un po’ di tempo. La ricerca di Willem e prima di tutto la ricerca di una musica “bella”, dove per “bello” non si intende come fino a poco tempo fa qualcosa di sconveniente, un residuo del passato, ma qualcosa che si possa aver voglia di riascoltare; la musica di Jeths è sicuramente ben scritta, orchestrata magistralmente, vede convivere elementi tradizionali con suoni arditamente sperimentale. Willem Jeths in Italia non è così conosciuto come ci si potrebbe aspettare, perché anche per la musica d’arte vigono le regole imperscrutabili del mercato e delle mode».

Giorgio Calcagnini, rettore Università degli Studi di Urbino Carlo Bo rileva: «Questo progetto, nato nel 2023 grazie alla collaborazione con la WKO, ci aiuta ad arricchire l’esperienza formativa e culturale delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Diffondere la musica tra i giovani non significa soltanto prendersi cura del loro benessere, ma è uno stimolo importante alla crescita».

Sogni. Visioni. Allucinazioni eseguito da WunderKammer Orchestra/Camerata degli Ammutinati del 19 e 20 marzo è offerto dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Università Politecnica delle Marche di Ancona edè gratuito e aperto al personale e alla componente studentesca degli Atenei e alla cittadinanza di Ancona e Urbino.

Per lo spettacolo di Urbino è necessario effettuare la prenotazione del posto sul sito uniub.it/torna-a-teatro. Per quello di Ancona non è prevista prenotazione in piattaforma. Histoire du soldat di Igor Stravinksy eseguito da WunderKammer Youth Ensemble del 10 aprile sarà comunque gratuito; presto saranno definite le modalità di prenotazione.

Marco D’Orazio, Pro-Rettore Vicario dell’Università Politecnica delle Marche: «Un piacere partecipare a questa iniziativa: come Ateneo crediamo molto alla necessità di portare le diverse forme di conoscenza ai cittadini, e la musica ha la caratteristica di essere una summa di tante conoscenze; non a caso il nostro Ateneo da tanti anni offre un corso di Perfezionamento in Ingegneria degli Strumenti Musicali, in cui principi della fisica si coniugano ad aspetti di tipo artistico. Pesaro deve diventare sempre più una città universitaria: tante sono le collaborazioni su diversi fronti con l’Università di Urbino, e sarebbe interessante, in futuro, promuovere ulteriori attività formative».

