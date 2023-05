WeNature Pesaro, due giornate sul San Bartolo con il binocolo digitale che riconosce gli animali

PESARO – La seconda edizione di WeNature Pesaro, il format dedicato all’ambiente, il clima e le attività outdoor alla scoperta della natura, vedrà il suo clou sabato 6 e domenica 7 maggio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pesaro e dal’Ente Parco Naturale Monte San Bartolo in collaborazione con il partner Swarovski Optik, azienda leader delle ottiche per l’osservazione naturalistica.

«Credo molto nella ripetitività delle manifestazioni – ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci – perché lasciano il segno, fanno crescere l’attesa per l’edizione successiva e creano un turismo di ritorno. We Nature è una manifestazione bella e originale, fatta di attività che richiedono grande rispetto e amore della natura. Il Parco San Bartolo è uno dei luoghi più belli d’Italia, un spazio centrale nella strategia della nostra Capitale italiana della Cultura 2024, che mette al centro la sfida ambientale e quella culturale. Domenica sarà anche l’occasione per celebrare Fiorenzuola, “Borgo Ospite” de “I Borghi più belli d’Italia. Un ulteriore riconoscimento che aumenta la qualità e l’attrattività del nostro territorio».

«Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, torna WeNature – afferma il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini – Sarà un’occasione di incontri con esperti, divulgatori, appassionati sui temi della natura, dell’ambiente, degli animali e, grazie al Parco San Bartolo, un’opportunità per far conoscere meglio l’offerta di trekking ed escursioni dell’area».

È la prima iniziativa da presidente dell’Ente Parco per Silvano Leva: «Un evento molto importante che rientra tra i progetti prioritari del Parco. Nonostante la pioggia di questi giorni, l’allarme siccità sarà uno dei temi importanti che verranno affrontati e che saranno argomento di dibattito in un talk durante WeNature».

«È una seconda edizione molto importante – ha spiegato il CEO di Swarovski Optik, Franco Cernigliaro – perché consolidiamo un format, che ha avuto un grande successo l’anno scorso, con tanti appuntamenti ma con un unico filo conduttore, la natura e la sostenibilità. Swarovski Optik presenterà due novità assolute: il binocolo DG (Digital Guide) il primo dispositivo ottico, ora dotato di un nuovo software capace di identificare il più grande numero di animali selvatici una volta inquadrati dal binocolo e la prima sedia a rotelle 4×4 pensata per persone con ridotte capacità motorie e appassionati di birdwatching. Un progetto nato dalla collaborazione tra Swarovski Optik e Greenova, azienda importatrice della wheelchair “ZOOM”».

La preannunciata estate torrida di quest’anno e l’allarme siccità saranno al centro del talk nel borgo pesarese di Fiorenzuola di Focara, dove parteciperanno i maggiori esperti di meteorologia e dei centri di ricerca degli hotspot mondiali che funzionano da sensori per i cambiamenti climatici: Dall’Antartide all’Himalaya sino all’appenninico Monte Cimone che fornisce i dati per le previsioni meteo in Italia. Il generale dell’Aereonautica Luca Baione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il direttore dell’osservatorio del Monte Cimone e del Centro di Raccolta Dati dell’Himalaya, Paolo Bonasoni, incroceranno le loro informazioni con quelle raccolte dal giornalista di Rai News24, Andrea Bettini ‘osservatore-inviato’ della 38a Spedizione in Antartide per commentarle con Chiara Giallonardo, la conduttrice della rubrica “Io, Chiara e il green” in onda su Rai Isoradio.

INFO: Sito we-nature.it | Fb wenature.sanbartolo | IG wenature.sanbartolo