Weekend Gastronomici Confcommercio, quando cibo, borghi e tradizioni si uniscono

PESARO – Unire cibo, paesaggi, borghi e i sapori della tradizione. I Week End Gastronomici, iniziativa organizzata da Confcommercio è arrivata alla trentottesima edizione. Durante questo lungo percorso i Week End Gastronomici hanno contribuito ad accrescere la conoscenza delle bellezze dell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino, favorendo non solo la riscoperta di una cucina legata alle tradizioni e ai prodotti tipici, ma anche l’esplorazione del territorio: cittadine, paesi e piccoli centri, ognuno caratterizzato dalla propria storia e dalla propria cultura e in grado di offrire esperienze ed emozioni uniche.

Tradizioni enogastronomiche e culturali si incontrano in questa manifestazione che valorizza le realtà locali, attribuendo loro un nuovo ruolo. Non più centri minori, ma veri e propri protagonisti dell’evento, promotori delle capacità dei nostri ristoratori e della qualità dei prodotti locali. I Week End Gastronomici diventano così una vetrina per il territorio e per le sue attività e ne stimolano la crescita. Il ruolo del ristoratore viene messo in primo piano e a lui viene data la possibilità di esprimersi al meglio, stimolando non solo la sua professionalità, ma anche la sua creatività.

Il direttore Confcommercio Amerigo Varotti sottolinea: «Ripartiamo insieme dai weekend gastronomici perchè il settore della ristorazione ha subito maggiormente i contraccolpi della crisi pandemica. I ristoratori però hanno fiducia e ben 45 locali hanno aderito all’iniziativa. Ci sarà l’obbligo di avere il green pass, ma c’è fiducia e questo è un monito anche verso le istituzioni e il governo. I ristori sono stati pochi per ristoranti, alberghi e agenzie viaggio. Il settore però è pronto ad accogliere turisti e visitatori nell’entroterra e nei borghi».

La presentazione dei weekend gastronomici

Da ciò nasce un momento d’incontro, nel quale tradizioni e culture si uniscono per offrire un’esperienza variegata e completa. Le strutture, le metodiche e i comportamenti si mettono a confronto, al fine di preservare la qualità del progetto, ma soprattutto la tutela del cliente.

«I nostri ristoratori si impegnano a rispettare gli standard qualitativi che da sempre caratterizzano questo evento, garantendo menù chiaramente indicati e prezzi prefissati. Ricordiamo che l’esperienza enograstonomica dei Week End Gastronomici apre le porte alla scoperta della bellezza nella Provincia di Pesaro e Urbino grazie all’incontro con l’Itinerario della Bellezza, l’Itinerario Romantico, l’Itinerario Archeologico e l’Itinerario delle Rocche».

L’iniziativa è sostenuta da Riviera Banca, Gruppo Hera e gli Enti Bilaterali provinciali del Turismo e del Commercio, con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche.