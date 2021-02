Pesaro, ecco i volontari Gulliver per la spesa a domicilio e un aiuto ai bisognosi

Partito il servizio di assistenza domiciliare pensato dalla Onlus assieme all'Ail per chi è solo o in difficoltà. Ecco come richiederlo

PESARO – Persone sole, deboli, impossibilitate a uscire. È partito il nuovo servizio di assistenza domiciliare che la Onlus Gulliver mette in campo sul territorio dei comuni dell’Ats 1 di Pesaro, che comprende Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia. È totalmente gratuito.

Il servizio a domicilio è partito

«Effettueremo un servizio domiciliare, con prenotazione solo la mattina dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e poi il pomeriggio con orario 15,30-19 su richiesta delle famiglie pesaresi in difficoltà, in povertà economica, di relazioni e movimento – ha spiegato il presidente Gulliver Andrea Boccanera -. Si può contattare il numero 0721/395823 e richiedere quattro tipi di aiuti: la spesa a domicilio (se ci sono problemi economici, forniamo e paghiamo noi il pacco), il pagamento di utenze e bollettini in posta, la presa in carico di ricette e farmaci, il trasporto da e per strutture sanitarie. I costi sono finanziati grazie al progetto del riuso, invitiamo le persone a portare nei nostri magazzini di Via Toscana gli oggetti che non usano più e che sono destinati alle famiglie bisognose e al mercatino. A Pesaro ci sono tante associazioni di volontariato, spesso isolate, noi collaboriamo fortemente con Caritas e Banco alimentare. Che Ail si apra è innovativo e bellissimo».

Il progetto è appunto generato dalla collaborazione con Ail, che ha messo a disposizione un mezzo per tale opera. «Tutto è nato per caso con l’intervento della nostra vicepresidente Angela De Marchi e l’amicizia con Gulliver è stata naturale: siamo entrambi di supporto per la comunità. Cerchiamo di creare qualcosa di positivo, è solo l’inizio», è sicuro Massimo Sierra, presidente Ail assieme a Angela De Marchi e Laura Monti.