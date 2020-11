Volley, la Megabox Vallefoglia all’assalto di Montecchio Maggiore

Le ragazze di coach Bonafede hanno bisogno di fare bottino pieno. Le padrone di casa, per motivi vari, non giocano dal 25 ottobre. Il libero e capitano Bresciani carica la vigilia

VALLEFOGLIA – Dopo la sconfitta interna al tiebreak, la Megabox Vallefoglia cerca il riscatto contro Sorelle Ramonda Montecchio. Le padrone di casa hanno saltato il match di domenica scorsa a Cutrofiano, quello con la CBF Balducci HR Macerata dell’8 novembre e la settimana prima avevano osservato il riposo.

Quindi le venete non giocano una partita dal 25 ottobre, quando persero 3-1 a Ravenna. Si gioca alle 17 al PalaCollodi di Montecchio Maggiore dove dirigeranno Serafin e Sorgato.

Nella gara di andata le ragazze di coach Bonafede la spuntarono 3-0 al termine di un incontro molto combattuto, con parziali chiusi a 21, 23 e 23. Le venete sono all’ultimo posto in classifica con una sola vittoria e sei sconfitte per 3 punti complessivi ma, come detto, due partite da recuperare.

La squadra di coach Bonafede si è approcciata al match con una settimana di allenamenti nei quali si è tornati su ciò che contro Soverato non ha funzionato.

Per il capitano Giulia Bresciani: «Con Soverato è stata una partita molto dura, nella quale abbiamo alternato momenti di buona pallavolo a momenti di buio, ed è su questo che abbiamo lavorato in settimana: sulla concentrazione, sull’evitare le pause, sul fare bene anche le piccole cose«.

Lo sguardo del forte libero biancoverde è già sul prossimo impegno. «Troveremo di fronte a noi una squadra tosta, ma diversa: sono un gruppo giovane, che all’andata ci diede filo da torcere grazie alla loro fisicità e che battemmo grazie alla maggiore esperienza nelle fasi decisive. Quello che dobbiamo trovare come squadra è proprio questo: più concretezza e continuità di rendimento«.

Ecco il quadro completo della 2’ giornata di ritorno del Girone Est.

La CBF Balducci HR Macerata fermata dal Covid-19 resta a guardare non potendo ospitare San Giovanni in Marignano. La Teodora Ravenna ospita la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano che ha 2 punti più della Megabox e una partita da recuperare. Soverato – Martignacco è un match molto interessante tra due squadre in ottima forma. Riposa Talmassons.