Volley, la Megabox prosegue il momento magico

MARTIGNACCO (UD) – Ancora un successo per la Megabox Vallefoglia che passa anche in terra friulana confermandosi in un ottimo momento di forma e soprattutto approfittando del turno di riposo di Cutrofiano per allungare in classifica.

Partita tiratissima come da pronostico, con le friulane capaci di aggiudicarsi di un soffio il 1’ set. Ci mette poco la Megabox a carburare e a far valere la legge della capolista. Domina il 2’ set mettendo progressivamente le mani sulla partita senza consentire all’Itas Città Fiera di mettersi in condizione di riportare il match dalla sua parte.

Per Vallefoglia è una partita dall’alto valore anche caratteriale per l’autorevolezza con la quale la squadra è stata in campo contro un avversario ordinato e fisico che ha trovato in Fiorio (autrice anche di 4 aces) e in Rucli i terminali offensivi principali.

Mvp Lucia Bacchi autrice di 30 punti col 47% in attacco.

Con questo successo le ragazze di Bonafede salgono a quota 26. Cutrofiano resta a 22 e Soverato a 21 non potendo giocare il suo impegno a Macerata. Dietro sono più staccati.

Ecco il tabellino:

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 1, Fiorio 16, Tonello 10, Rucli 20, Rossetto 8, Cortella 5, Dapic 5, Scgnamiglio (L), Modestino, Sangoi, Braida. All. Gazzotti

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bresciani (L), Bacchi 30, Kramer 12, Costagli 3, Balboni 4, Saccomani 6, Colzi 2, Pamio 18, Bertaiola 7, Durante, Ricci, Stafoggia. All. Bonafede

ARBITRI: Sabia e Sessolo

PUNTEGGIO: 25-23; 18-25; 21-25; 23-25