VL Pesaro domani vs Bologna con Repesa in panchina

La prima buona notizia in casa VL alla vigilia della grande sfida contro la Virtus Bologna è il ritorno del suo condottiero Jasmin Repesa che in serata ha preso parte alla conferenza stampa di rito dopo oltre due settimane di assenza a causa della sua positività al Covid 19. Un ritorno, quello del coach croato, che arriva dopo le due sconfitte consecutive della sua squadra arrivate nelle trasferte di Cremona e Varese.

In conferenza Repesa ha parlato delle sue condizioni di salute e della sfida che la sua squadra si appresta ad affrontare. «Per me è stato molto difficile stare a casa a guardare tutto dall’esterno e pensare alla situazione che stiamo vivendo anche se ora sto molto meglio. Dopo un mese – ha evidenziato il coach dei biancorossi – ho ritrovato la squadra non uguale a prima, abbiamo fatto un’analisi approfondita e ora è necessario ripartire con grande entusiasmo. C’è stato un calo di tensione ma non solo, ne abbiamo parlato tra noi. Speriamo di ritrovare il prima possibile i nostri ritmi, la nostra fluidità e la coesione in difesa».

«Domani sera affronteremo la Virtus Bologna, una squadra molto forte. Prepariamo la partita come sempre, scenderemo in campo provando a giocare il nostro basket e poi vedremo come andrà a finire. Rispetto all’andata noi siamo cresciuti come sistema di gioco, ci sono stati periodi migliori e altri meno tra infortuni e positività al Covid ma ora siamo qui e dobbiamo ripartire. Ora guardiamo avanti, la Virtus con l’arrivo di Belinelli ha fatto capire definitivamente che punta ad arrivare in Eurolega».