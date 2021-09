La VL Pesaro domani sfida in Supercoppa la Reyer Venezia

Petrovic: «Sarà una partita importante per capire a che punto siamo. La Reyer è una squadra molto forte, sarà un match difficile ma da parte nostra ci saranno miglioramenti in tutti i sensi»

Questa mattina – 17 settembre – presso il VL Point ProdiSport Pesaro il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Aza Petrovic ha presentato il match valido per i quarti di finale della Discovery+ Supercoppa 2021 in programma domani alle ore 12 alla Unipol Arena di Casalecchio contro la Umana Reyer Venezia.

«La squadra è competitiva – ha dichiarato il Coach biancorosso – e vogliamo essere pronti al 100% per l’esordio casalingo in campionato previsto per il 6 ottobre contro Trieste. Ci siamo allenati molto poco tutti insieme ma ora finalmente lo stiamo facendo. Nel precampionato abbiamo affrontato squadre di alto livello, fino a questo momento Tambone è stato eccellente e sta lavorando benissimo. A Pesaro c’è un grande legame con la pallacanestro, i tifosi sono molto calorosi e vogliamo regalare loro grandi soddisfazioni».

Sulla sfida di domani invece Petrovic ha aggiunto. «Siamo qui per giocare delle partite ‘vere’ e domani affronteremo una formazione che è superiore a tante altre squadre. Possono contare su due ottimi italiani come Tonut e Vitali ma non solo e per noi sarà un match molto utile per capire a che livello siamo anche rispetto a formazioni di questo tipo. Dobbiamo procedere passo passo, abbiamo introdotto delle novità nel nostro sistema di gioco che potrebbero mettere un po’ in difficoltà i nostri avversari».