VL Pesaro, altro stop a Scafati. Ora sono sette le sconfitte di fila

Si ferma ancora la Carpegna Prosciutto VL Pesaro, sconfitta 83-82 dai padroni di casa a Scafati nella gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Il quintetto affidato alla guida di coach Sacchetti al PalaMangano sfiora la vittoria ma essere stati in vantaggio per tre parziali su quattro non basta ai pesaresi e sono sette ora le sconfitte consecutive con cui fare i conti.

«Questa – le parole a fine gara di coach Sacchetti – è una sconfitta che ci fa male; era un’occasione importante dato che abbiamo visto dei passi avanti. Speriamo di avere questa rabbia anche per le prossime partite. Non voglio parlare dell’arbitraggio, gli arbitri fanno il loro lavoro e c’è chi deve giudicare il loro operato».