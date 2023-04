Viveva in barca in Sardegna, portato in carcere per una rapina commessa a Pesaro

PESARO – Deve scontare un anno, 9 mesi e 20 giorni, trovato in barca in Sardegna.

Un 70enne originario di Assisi e residente su una imbarcazione nella costa di Villaputzu, sulla Sardegna sud orientale, è stato arrestato dai carabinieri su ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro.

L’uomo deve espiare la pena perché riconosciuto responsabile di rapina e lesioni personali in concorso con la sua fidanzata di allora, commessi a Pesaro il 14 aprile del 2019. All’epoca erano intervenuti i carabinieri. Il 70enne, che è stato trasferito in carcere a Uta, dovrà anche pagare una multa di 600 euro.