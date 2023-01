La struttura da anni è divenuta terra di conquista per vagabondi, immigrati clandestini e senza tetto: nonostante i ripetuti blitz da parte delle forze dell’ordine gli episodi non sembrano diminuire

FANO – Il Vittoria Colonna rischia di diventare il nuovo Hotel House di Porto Recanati? La struttura da anni è divenuta terra di conquista per vagabondi, immigrati clandestini e senza tetto: nonostante i ripetuti blitz da parte delle forze dell’ordine gli episodi non sembrano diminuire.

A denunciare la situazione è l’Udc che evoca gli spettri delle situazioni di degrado culminate con situazioni anche tragiche: «Fano rischia grosso, le istituzioni preposte non sottovalutino quanto sta accadendo nello stabile del Vittoria Colonna. L’esperienza dell’Hotel House di Porto Recanati, occupato per anni diventato luogo di spaccio, di presenze dubbie di ogni genere e spesso al centro della cronaca per fatti gravi delinquenziali, ce lo insegna. Ricordo che in quel luogo le nostre Forze dell’Ordine avevano difficoltà a varcare perfino la strada privata che portava a quella struttura. Non vogliamo che questo si ripeta nella Terza città delle Marche , città del Carnevale, città dei bambini , città turistica ma se la situazione viene trascurata il rischio c’è. Fano già al centro dell’attenzione da fatti di teppismo, spaccio di droga e baby gang ora rischia di essere invasa da un altro problema, di disagio sociale, che se non attenzionato dagli organi preposti, ora sul nascere, rischia davvero grosso».

L’Udc invoca l’intervento tempestivo delle amministrazioni: «Bisogna che le istituzioni , Sindaco, Questore ed anche il Prefetto quale rappresentante di Governo intervengano immediatamente con dei provvedimenti urgenti prima che sia troppo tardi, sanno benissimo che quel luogo corre il rischio di trasformarsi in un ghetto nelle mani di delinquenti. L’UDC non chiede repressione, se non è necessaria, ma che si intervenga per identificare ed individuare i bisogni di quelle persone che stanno occupando la struttura dell’Inps fanese per trovare una soluzione e fermare immediatamente quanto sta accadendo prima che sia troppo tardi».