Vitri: «Un milione per potenziare i punti vaccinali. La Regione si è dimenticata della provincia di Pesaro»

La consigliera Pd: «Il territorio non figura tra le sei città scelte. Eppure bisogna attendere marzo per prenotare la dose. Situazione disperata»

PESARO – Pesaro dimenticata. La Regione Marche ha stanziato, nel corso della seduta di giunta, un milione di euro per adeguare, migliorare e potenziare i Punti Vaccinali per la Popolazione di Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Ancona e San Benedetto.

La consigliera Pd Micaela Vitri alza il tono della polemica: «E la provincia di Pesaro? La Regione Marche stanzia un milione per potenziare i punti vaccinali in 6 città, ma nemmeno uno nella nostra provincia! La giunta Acquaroli sa che a Urbino il centro vaccinale lavora solo mezza giornata? La giunta Acquaroli sa che chi prenota oggi per seconda o terza dose deve attendere marzo? La giunta Acquaroli sa che sta mettendo a rischio la salute dei cittadini della nostra provincia? Purtroppo la situazione è disperata e Acquaroli sembra non rendersene nemmeno conto».