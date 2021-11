Vismara-Cattabrighe, i progetti della pista ciclabile e il tema della velocità sulla Statale: Ricci incontra i residenti

PESARO – Limitare la velocità sulla statale e la pista ciclabile che collegherà Vismara e Torraccia. Nella quarta tappa di “Sindaco X i Quartieri”, Matteo Ricci, accompagnato dagli assessori comunali, ha fatto il punto sui progetti realizzati e quelli in cantiere per il Q5 –Vismara e Cattabrighe.

In questi anni i temi “caldi” che hanno tenuto banco a Vismara sono stati due, la realizzazione della strada del Famila e l’impianto sportivo del Vismara Calcio. «Entrambi realizzati – ha ricordato Ricci -, ora concentriamoci su progetto della ciclabile (finanziato ndr) e i marciapiedi». Il Centro Socio-Culturale, «abbiamo sistemato il tetto, in bilancio 2022 previsti 120mila euro per la sistemazione e messa a norma dell’edificio». In più, ha aggiunto l’assessore al Rigore Pozzi: «verranno istallate delle telecamere di video sorveglianza, che si affacciano sulla spazio dedicato ai più giovani».

Poi il tema della scuola elementare di Santa Maria delle Fabrecce Anna Frank: «Ci sono problemi di viabilità, abbiamo deciso di espropriare il terreno e realizzare un parcheggio di fianco alla scuola. Progetto approvato e già finanziato». Sulle rotatorie, «il traffico ora è più scorrevole, se il quartiere è d’accordo le confermiamo e passeremo dalla sperimentazione alla realizzazione definitiva». Tra le richieste dei cittadini, la viabilità in via Lambro. «Nel progetto di realizzazione della ciclabile (linea 11 della Bicipolitana che collegherà Vismara a Torraccia seguendo l’argine del fiume) c’è anche il senso unico in via Lambro», ha risposto l’assessore all’Operatività Enzo Belloni. I lavori riguarderanno la linea 3 di raccordo che unisce via Lambro, Liri, Timavo, Gagarin passando per il Famila lungo il Foglia.

Tappa, al Centro Socio-Culturale di via Basento, «Mi fa piacere rivedere il centro aperto, un punto di riferimento e aggregazione fondamentale. La Pandemia ha indebolito la rete sociale e i centri, più di altri luoghi, hanno subito gli effetti del Covid-19», così il sindaco Matteo Ricci, ricordando l’importanza del vaccino per poter riaprire luoghi di aggregazione.

L’assessore Della Dora a confronto coi cittadini

Il tour è proseguito al nuovo campo del Vismara Calcio, inaugurato lo scorso anno, la ditta De Angelis e il Teatro dei Bottoni, un nuovo spazio in via Volga che si occupa di nuovi linguaggi, formazione e produzione spettacoli per adulti e ragazzi.

Il tema della sicurezza stradale al centro dell’incontro con i residenti alla Pasticceria Mimosa, sulla SS16. «Insieme ai tecnici – dicono sindaco e assessore Belloni – valuteremo nuovi metodi per limitare la velocità troppo elevata».

Palas Cafè e Il Ghiotto, sono le ultime due tappe del Q5. «La Torraccia, uno dei poli sportivi della città, che presto si arricchirà di un nuovo impianto moderno e sicuro– ha sottolineato l’assessore alla Coesione Della Dora – la pista ciclorotellistica», progetto illustrato ai residenti. Tra le richieste dei cittadini, una nuova viabilità durante gli eventi che si svolgono alla VitriFrigo Arena, poi un centro di aggregazione per i più giovani: «La Torraccia – ha concluso il sindaco – è una zona “giovane”, con spazi verdi per le famiglie e i loro bambini. Ma va pensato ad un luogo di aggregazione, per la crescita dei nostri ragazzi».