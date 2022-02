Dopo le due trasferte in terra toscana che hanno portato 4 punti sui 6 in palio, in casa Vis Pesaro il morale è alto in attesa della sfida di domani. Allo Stadio Benelli arriverà la Viterbese attualmente penultima in classifica con 18 punti e a + 2 dall’ultimo posto che vale la retrocessione. La Vis dal suo canto con le ultime buone uscite è salita a quota 31 punti in classifica ed è al settimo posto a pari merito con il Gubbio.

Alla vigilia della sfida contro la formazione di Viterbo, in programma domani alle 14:30, ha parlato il tecnico della Vis Marco Banchini. «I 4 punti delle ultime due trasferte sono un bottino importante così come lo è la continuità di risultati – ha detto l’allenatore biancorosso – abbiamo ancora una volta dimostrato di essere una squadra competitiva ma dobbiamo dare seguito a queste ultime prestazioni».

Sulla Viterbese invece Banchini non si fida della classifica. «Sono una squadra completamente differente da quella affrontata nel girone di andata – ha analizzato il tecnico – hanno fatto sia a livello qualitativo che quantitativo il miglior mercato di questa sessione invernale e faranno di tutto nelle prossime partite per risalire la classifica. Hanno giocatori pericolosi e di qualità e dovremmo fare attenzione ed essere sempre concentrati» ha concluso Banchini.