Calcio, la Vis Pesaro torna a vincere. Entella sconfitta

Dopo due sconfitte consecutive la Vis Pesaro ritrova la gioia della vittoria e porta a casa 3 punti importanti in chiave classifica. La sfida del Benelli contro la Virtus Entella parte subito in salita per la formazione pesarese che dopo pochi minuti si trova sotto nel punteggio. All’11° Virtus Entella in vantaggio. Calcio d’angolo per gli ospiti con palla in piena area vissina e colpita in rete da Coppolaro completamente solo, senza nessuna marcatura, gravissimo errore difensivo dei pesaresi.

Dopo un primo tempo vivace e ben giocato da entrambe le parti la Vis trova la sua grande rimonta nella ripresa. Al 60° arriva il pareggio della Vis Pesaro con un gran gol di Marcandella. Ottimo lancio dalla difesa di Acquadro verso la trequarti avversaria, Vis in contropiede con Marcandella che aggancia la sfera ed entra in area piazzando il tiro, palla deviata dal portiere e il centrocampista pesarese torna nuovamente sulla palla in area piazzando un secondo tiro e gonfiando la rete avversaria. Dieci minuti più tardi gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Palmieri e la Vis ne approfitta subito. Al 72° punizione Vis sulla trequarti avversaria, schema con scarico su Marcandella che dal laterale piazza un cross perfetto in piena area Virtus, Cannavò si inserisce perfettamente e colpisce di testa piazzando la sfera dritta in rete! Vis Pesaro che ribalta quindi la partita, da 0 a 1 a 2 a 1.