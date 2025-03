Vincolo su Riceci, Vitri (Pd): «Fondamentale». Ruggeri (M5S): «I promotori della discarica non si fermeranno»

PESARO – Vincolo ambientale su Riceci, i commenti della consigliera Pd Micaela Vitri e della pentastellata Marta Ruggeri.

«Dopo tanta attesa, finalmente sono stati portati in Giunta regionale gli atti della commissione per istituire il vincolo paesaggistico a Riceci, ma ora la speranza è che nei prossimi 60 giorni non ci siano ostacoli. Un percorso iniziato esattamente un anno fa, quando il 26 marzo io stessa presentai in Consiglio Regionale un’interrogazione che chiedeva alla Giunta Acquaroli di attivarsi per il vincolo. L’assessore all’Ambiente Aguzzi in Aula si era dichiarato favorevole, quindi si era costituita una commissione tecnica, che il 18 aprile 2024 aveva effettuato un primo sopralluogo a Riceci».



Vitri precisa: «Dopo 60 giorni avrebbe dovuto essere istituito il vincolo, ma tutto rimase arenato tra i faldoni della Sovrintendenza, che dipende dal Ministro alla Cultura. Ora con il vincolo si tutela questo splendido territorio collinare, dove in un celebre spot delle Marche passeggiava Dustin Hoffman, nel quale sono compresi anche Montefabbri, Coldazzo e la zona d’interesse archeologico de “Il Montino”. Insieme alla recente sentenza del Tar, questo passaggio potrebbe rappresentare la pietra tombale per l’archiviazione definitiva del progetto di discarica.

Oggi è importante evidenziare che serve una visione regionale sullo smaltimento rifiuti. Le nostre imprese necessitano dell’adeguata impiantistica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, ma sarà forse il caso di prendere atto che il nostro territorio provinciale ha già abbastanza discariche? Basti pensare che la provincia di Macerata non ne ha nemmeno una. Auspico dunque – conclude Vitri – che ora si pensi ad un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile e coerente con le direttive comunitarie che prevede entro il 2035 il conferimento solo del 10% di rifiuti in discarica».

La consigliera M5S Marta Ruggeri sottolinea «la buona notizia» rispetto al vincolo.

«Bisogna mantenere alta l’attenzione. È prevedibile che i promotori della discarica non si fermeranno dinnanzi a questo provvedimento, avendo Marche Multiservizi improvvidamente già investito 3,2 milioni di euro per l’acquisto delle quote di Aurora s.r.l., società proponente il progetto. Una bella grana per l’Amministratore Delegato Tiviroli, e per chi ne ha condiviso le scelte».