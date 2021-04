Villa e serate anche a Pesaro, imprenditore russo arrestato a Mosca. Ora Biagiotti (Lega) chiede chiarimenti

PESARO – Lui è un industriale farmaceutico russo, proprietario di una villa a Pesaro e arrestato a Mosca per una indagine di corruzione. Roberto Biagiotti, consigliere della Lega ha depositato una interrogazione per sapere quali sono stati i rapporti con l’amministrazione pesarese.



Boris Spiegel, proprietario di Villa Oliva in via San Nicola sulla panoramica Ardizio, in relazione a un’indagine sulla corruzione, avrebbe consegnato a Ivan Belozertsev, governatore della regione russa di Penza a circa 300 miglia a sud-est di Mosca, oltre 31 milioni di rubli in tangenti, secondo quanto riferito da Ria Novosti, agenzia di informazioni internazionali, per favorire gli interessi del gruppo farmaceutico Biotech di cui Spiegel è proprietario. Si tratta di una delle industrie farmaceutiche più grandi della Russia.

Il facoltoso industriale russo è molto legato a Pesaro perchè tra il 2011 e il 2017 passava il mese di agosto in città richiamato dal Rossini Opera Festival.



Il consigliere Biagiotti ha appena depositato una interrogazione. «L’accusa che viene mossa al Boris Spiegel è importante ed ogni giorno si arricchisce di nuovi elementi che vedono come punto di partenza la possibile corruzione del Governatore della Regione di Penza. Non è oggetto dell’interrogazione conoscere la vicenda giudiziaria del signor Boris Spiegel e della moglie, che verrà discusa in altra sede e con le norme dell’ordinamento giudiziario Russo. Ma Spiegel si è distinto in questi anni per un importante legame con la città di Pesaro, per aver promosso eventi privati e per aver acquistato Villa Oliva a San Nicola. Chiediamo come gruppo Lega se ci sono stati e se ci sono ad oggi rapporti formali tra l’Amministrazione Comunale e Boris Spiegel, legati alla condivisione di iniziative comunale e/o afferenti ad enti partecipati dal Comune. E in caso, quali».