Pesaro, a Villa Marina in viale Trieste il luna park: giostre e attrazioni

PESARO – Da spazio inutilizzato a parco divertimenti per bambini, ragazzi e turisti. È l’operazione messa in campo dall’Amministrazione che, come spiega il sindaco Ricci, «per quest’estate darà a Pesaro un luogo attrattivo, sicuro e ordinato a pochi passi dal mare.

Abbiamo infatti deciso di riunire parte delle giostre e attrazioni sparse per la città in un’unica area, quella di Villa Marina, al momento non in uso, e di farne un luna-park». Un’operazione che consentirà inoltre di «mettere ordine e semplificare Baia Flaminia, una delle zone più belle e vive della città, che sarà protagonista della ricca programmazione estiva degli eventi pesaresi». Tra questi il Caterraduno, la festa annuale che chiude la stagione della trasmissione culto di Rai Radio2, in calendario a Pesaro per il primo week end di luglio.